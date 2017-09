En Esto es Guerra, Las Cobras y Los Leones se enfrentan en una serie de juegos para demostrar cuál de los dos es el mejor equipo del reality. Sin embargo, “Pésalo” se perfila a convertirse en uno de los desafíos más difíciles para los ‘guerreros’ esta temporada.



En la edición de hoy de Esto es Guerra, Nicola Porcella tuvo dificultades para completar una ronda de “Pésalo” al no poder sostener en su boca un salchichón para pasárselo a uno de sus compañeros de Las Cobras.



En este desafío, los participantes de Esto es Guerra deben formar una línea a través de unos paneles en los que el primero de ellos debe sostener un objeto en su boca y pasárselo a su compañero y así sucesivamente hasta depositarlo sobre una balanza electrónica.



Esto es Guerra: Nicola Porcella no quiso agarrar una salchicha con la boca

Gana el equipo que tenga más objetos sobre la balanza al final de una ronda pero la producción de Esto es Guerra no se la pone fácil a los ‘guerreros’ ya que los objetos que tienen que transportar por lo general son menudencias o ingredientes crudos.



“¡Acá hay medio kilo, Nicola vamos! ¡Dale! ¡Apúrate!”, se le oye decir a Mathías Brivio que le alcanza el salchichón a Nicola Porcella, que empezó a simular unas arcadas de asco al no poder sostenerlo entre sus dientes.



Pero Nicola Porcella no pudo hacerlo y puso en desventaja a su equipo al inicio del desafío. “Qué pesado Nicola. Así nunca vamos a ganar”, se quejó Mathías Brivio, señalando que el salchichón que el capitán de Las Cobras pesaba 95 gramos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.