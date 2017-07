'Esto es Guerra': Paloma Fiuza tuvo fuerte enfrentamiento con Rafael Cardozo [VIDEO]

Hugo García y Paloma Fiuza competirán como dupla en 'Esto es Guerra'. Por su parte, la bella Paloma manifestó que estaba contenta con su pareja y también tuvo palabras para Rafael Cardozo.



"Rafael siempre se llena la boca y solo viene para hablar", manifestó Paloma Fiuza sobre la participación de Rafael Cardozo en 'Esto es Guerra'. Rafael no se quedó callado y dijo que "Melissa Loza siempre le gana todo a Paloma".



"Yo compito con la mejor, tú compites con pura mantequilla", dijo Paloma Fiuza sobre Rafael Cardozo y si participación en 'Esto es Guerra'.



Para finaliza, Rafael Cardozo dijo que 'él no puede concursar con él mismo'. ¿Se le subieron los humos al garoto? No te pierdas ningún episodio de 'Esto es Guerra'.