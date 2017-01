'Esto es Guerra: Pretemporada': Luciana Fuster se presentó en el programa ¿Habló de Paolo Guerrero? [VIDEO]

La hermosa modelo Luciana Fuster hizo su presentación en 'Esto es Guerra: Pretemporada' con un bello vestido amarillo que resaltaba su hermoso rostro y su esbelta figura. Bajo #EEGPreTemporada el programa se convirtió en tendencia en Twitter.



Luciana Fuster, actual Miss Teen Internacional, hizo su aparición por todo lo alto en 'Esto es Guerra: Pretemporada'. "Yo no paro hasta la final", manifestó Fuster en su presentación en el programa conducido por Erick Elera y Ana Carina Copello.



Los conductores de 'Esto es Guerra: Pretemporada' le preguntaron a Luciana Fuster si deseaba conocer a algún guerrero en especial pero ella manifestó que no.



"¿Te gusta la palabra Guerrero?", le preguntó Erick Elera y ella contestó que le gusta ser guerrera. La bella modelo también manifestó que es hincha de la "U". Los conductores del programa continuaron hablando de fútbol con Luciana Fuster y ella indicó que su número favorito es el 14.



"Estoy soltera, así como me fui, así regresé", concluyó la presentación de Luciana Fuster en 'Esto es Guerra: Pretemporada' que inicia con todo este 2017.