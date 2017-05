'Esto es Guerra': Rosángela Espinoza se burla del peso de Michelle Soifer con este chiste [VIDEO]

'Esto es Guerra' tiene una secuencia llamada "Ronda de chistes", los guerreros comienzan a contar algunos chistes y otros optan por burlarse de los propios competidores. La modelo Rosángela Espinoza contó un chiste sobre la figura de Michelle Soifer.





"¿Saben por qué a Michelle Soifer agujero negro?", preguntó Rosángela Espinoza y ella mismo respondió: "Porque cada vez traga más". María Pía Copello manifestó que este chiste no va y Espinoza contó otra broma pero apuntando contra Nicola Porcella.



Porcella tomó de buena manera la broma de Rosángela Espinoza en 'Esto es Guerra'. Melcochita, que hacía de jurado, manifestó que ese chiste no iba tampoco.



Los chistes de Rosángela Espinoza no fueron aprobados por Melcochita y la modelo cayó al agua. Como se recuerda, 'Esto es Guerra' llega a todos los hogares del Perú de lunes a viernes desde las 7:00 p.m.



Esto es Guerra