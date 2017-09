Esto es Guerra: ¿Rosángela Espinoza tiene corona? Chica Selfie se quejó de esto en juego

“¿Qué pasó, Rosángela Espinoza?”. Eso fue lo que se preguntaron de Esto es Guerra cuando la ‘Chica Selfie’ se rehusó a participar en “Pésalo”, el desafío que ha puesto en aprietos a más de un guerrero en la presente temporada del reality.



“Este es nuestro juego. Tú pediste estar en esta competencia me dice la producción”, dijo María Pía Copello a Rosángela Espinoza, que se justificó diciendo que siempre participa en los desafíos pero que esta vez fue testigo de algo desagradable.



¿Qué pasó? Resulta que cuando Rafael Cardozo escupió sobre el pedazo de pota que transportaba en su boca y que debía entregárselo a Rosángela Espinoza para que hiciera lo mismo con otro compañero de Los Leones.



Rosángela Espinoza se queja de juego de Esto es Guerra porque vio esto

“Es cosa del momento que cuando uno pasa, ¿no?”, señaló María Pía Copello, que le dejó en claro a Rosángela Espinoza que la producción de Esto es Guerra se pregunta ella tiene corona en este juego como la que dice que tiene su archirrival Yahaira Plasencia.



“A ver, yo no soy la única. También Nicola Porcella no participa cuando no quiere. Esta vez no he querido participar porque vi que realmente escupió la pota”, se justificó Rosángela Espinoza sobre su accionar.



“La cayó salivita, es parte del juego”, manifestó Mathías Brivio. “Cosas que pasan. Hemos perdido”, finalizó María Pía Copello. Sin duda “Pésalo” promete poner en más de un aprieto a los participantes de Esto es Guerra.

