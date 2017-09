Esto es Guerra: Rosángela Espinoza y Facundo González, reyes de la primavera del reality [VIDEO]

Esto es Guerra se llena de realeza. Facundo González y Rosángela Espinoza fueron elegidos como rey y reina de la primavera gracias a sus seguidores que votaron por estos dos integrantes de Los Leones en la página web de América Televisión.



Cuando Ximena Hoyos le dio la noticia a Rosángela Espinoza en uno de los cortes comerciales de Esto es Guerra, la ‘Chica Selfie’ “lloró” de emoción al recibir la corona y la banda de reina de la primavera.



“Estoy recontra emocionada, no me lo esperaba pero creo que, como dije, me estoy esforzando para ser una de las mejores”, dijo Rosángela Espinoza en un breve discurso para las cámaras de Esto es Guerra.



Por otro lado, Facundo González fue elegido como rey de la primavera y no dudó en agradecer a sus fanáticos por votar por él en las redes sociales de Esto es Guerra. “Ya he ganado estos concursos antes cuando era más joven”, dijo el argentino.



