'Esto es Guerra': Rosángela y Yahaira se 'trenzan' en gran pelea [VIDEO]

Las bellas guerreras se enfrentaron en tremenda lucha en el reality 'Esto es Guerra'. Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia no tuvieron piedad y se dieron con todo en el programa. La lucha estuvo bastante pareja pero solo una podía ser la ganadora de tan reñido encuentro.



Rosángela Espinoza tenía que sacar la cara por Las Cobras y Yahaira Plasencia por Los Leones. Las guerreras se agarraron y no se soltaron hasta el final de la competencia de 'Esto es Guerra'. Los conductores del programa no podían creer lo que estaban viendo ante sus ojos.



"Vamos Rosángela", decían lo hincha de la bella modelo y bailarina. Por otro lado, se escuchaba todo el aliento para la cantante Yahaira Plasencia. 'Esto es Guerra' tiene grandes sorpresas para todos sus fanáticos.



Pero, como solo puede existir una ganadora, Rosángela Espinoza logró vencer a Yahaira Plasencia en tremenda pelea que dará que hablar a todos en 'Esto es Guerra'.



