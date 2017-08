'Esto es Guerra': Yahaira Plasencia le prohibió a Luis Alonso Bustíos tener novia [VIDEO]

¿El amor? Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos tuvieron una pequeña discusión en 'Esto es Guerra'. Yahaira manifestó que ella está en cotra que Luis tenga alguna enamorada o novia.



"Por su puesto, él no puede hacer eso. Incluso hablé con una chica de producción para ver si me podía meter al set de EBDT y prohibirle eso", manifestó Yahaira Plasencia en 'Esto es Guerra'.



Los conductores de 'Esto es Guerra' se mostraron sorprendidos con las palabras de Yaharai Plasencia y ella dijo que no entendía a Luis Alonso Bustios porque un día antes le había dicho otra cosa.



Luis Alonso Bustios fue consultado por el tema y dijo que no recordaba nada de eso. ¿Qué pasará en el siguiente episodio de 'Esto es Guerra'?



Yahaira Plasencia