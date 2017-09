'Esto es Guerra': Yahaira Plasencia suelta todo el "barrio" y destruye a Rosángela Espinoza [VIDEO]

Luis Alonso Bustios fue puesto al "centro" en el último episodio de 'Esto es Guerra'. El tribunal quería saber la opinión de Rosángela Espinoza sobre la "relación de amistad" que tiene Yahaira Plasencia con Luis Alonso.



"Yo no tengo que decir nada, él no es mi amigo", manifestó Rosángela Espinoza en 'Esto es Guerra'. El tribunal le dijo cuál sería el consejo su es que Luis Alonso Bustios fuera realmente su amigo. Rosángela manifestó que Luis Alonso es solo un compañero de trabajo en 'Esto es Guerra'.



Rosángela Espinoza manifestó: "Si fuera mi amigo, no estaría con ella". Lo peor vino después porque Yahaira Plasencia no se quedó callada y manifestó que no entiende qué problema tiene Rosángela Espinoza con ella.



"No eres mi amiga Yahaira. Lo que pasa es que no me gusta la gente que se cree diva", dijo Rosángela Espinoza. Yahaira Plasencia no se dejó y le dijo que "no contestaría nada y que Rosángela solo busca protagonizar".



"Mira, mejor sigue con tu show infantil que nadie te contrata", manifestó Yahaira Plasencia. "Si yo tuviera un hijo, ni fregando te contrataría", sentenció Yahaira Plasencia en el último episodio de 'Esto es Guerra'.

