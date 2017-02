Exparticipante monse de Esto es Guerra ahora prueba suerte en Tinder [FOTO]

En el mundo del espectáculo, las relaciones de pareja siempre están expuestas y corren el riesgo de ser invadidas por los chismes. Así que algunos de sus personajes han optado usar la tecnología para no pasarla mal en su soltería. Una cuenta de Tinder muestra un perfil que sería el de Alexander Geks, exparticipante de Esto es Guerra, que obtuvo fama desde la filtración de su video íntimo junto a Milett Figueroa.

Tinder es la app para encontrar amigos y con suerte algo más. Si haces ‘match’, es decir alguien más le da me gusta a tu foto, se abre una ventana de chat con la persona y así poder conocerla mejor. No es tan difícil y, al parecer, Alexander Geks no tiene problemas con ello.

En la cuenta muestra las fotos del también exanimador de la orquesta de cumbia Hermanos Yaipén indica la edad correcta de Alexander Geks. Cuentas con fotos de Israel Dreyfus y Joshua Ivanoff también aparecen en Tinder. ¿Serán ellos? Solo sus citas lo habrán descubierto.

¿Alexander Geks en Esto es Guerra?

Entre los participantes fugaces de Esto es Guerra se encuentra el ex de Milett Figueroa. El joven muchacho estuvo dos días en el reality durante la décima temporada. Según dijo el mismo Alexander Geks, tuvo que salir por problemas de salud en su columna.

Después de animar en la orquesta de Los Hermanos Yaipén, apareció como conductor del segmento del programa Espectáculos de Latina. Alexander Geks también participó en Combate a fines del 2016. No quiere que los televidentes se olviden de él y apareció en un segmentó de cocina en Panamericana.