'Esto es Guerra': Krayg Peña ni se habla con Mario Hart  [VIDEO]

Krayg Peña comentó que las cosas con Mario Hart están calmadas, pero evitan cualquier roce y no se dirigen la palabra.



“Tomamos la decisión de no hablarnos, es lo mejor, así las cosas están más calmadas. Hace unos años teníamos una buena relación, yo usaba hasta sus gorros, pero así es la vida. Es lo mejor, porque pudo llegar a mayores”, dijo Krayg Peña.



Luego, contó que espera seguir en el programa de competencia y que su situación migratoria se regularice.



“El tema legal se encuentra en trámite, es un casolargo, pero deseo que se resuelva favorablemente. Ojalá las autoridades hagan justicia, yo solo vine a trabajar y no he cometido ningún delito”, añadió Krayg Peña, quien fue ampayado divirtiéndose con una jovencita en una discoteca de Surco. (E. C.)

