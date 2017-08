Mario Hart lanzó su canción ‘Aquí se queda’ y debe cumplir con la parte de la promoción. Se presenta en diferentes programas de televisión para difundir su música. El esposo de Korina Rivadeneira visitó Esto es Guerra y las preguntas sobre su regreso al reality se hacen inevitables.

Esta mañana, en el set de Estás en Todas, Sheyla Rojas le bromeó con que Krayg Peña, exnovio de Korina Rivadeneira, pedía el regreso del piloto en las competencias del reality y la respuesta de Mario Hart respuesta fue “se va a quedar con las ganas”. De inmediato, la rubia conductora preguntó si no regresaría al programa.

“¿Regresar? Claro que sí me gustaría. No sé cuándo se pueda dar el momento. Me gustaría regresar y llegar como fueron las cosas antes de que me retirara. Llegar con mi esposa”, dijo Mario Hart.

Mario Hart habla de su regreso a EEG con Korina Rivadeneira (Video: América TV)

MARIO HART Y KORINA RIVADENEIRA

El matrimonio fugaz de los realitys. Esta pareja sorprendió con una boda que llegó con una carga de críticas. La situación legal de la venezolana Korina Rivadeneira en nuestro país empeoró. Ella es buscada por la policía de extranjería, pues Migraciones ha ordenado su salida del país. Ante esto, la esposa de Mario Hart ha optado por esconderse. Su paradero es desconocido.





