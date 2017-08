Mario Hart dio sus mejores palabras sobre Krayg Peña ¿Quiere la paz con el ex de Korina Rivadeneira? [VIDEO]

En su visita a Estás en Todas, Mario Hart tuvo que ver segmentos de Esto es Guerra. Se cruzó con imágenes de Krayg Peña, expareja de su esposa Korina Rivadeneira, bailando como la máscara. Para sorpresa de todos, le mostró ni indiferencia ni desprecio. ¿Qué dijo entonces?

A Mario Hart le mostraron todas los bailes e interpretaciones que realizaron sus ex compañeros de Esto es Guerra. Yaco Eskenazi imitó a Gloria Trevi, Patricio Parodi a Marc Anthony y ba la máscara. Cuando le preguntaron cuál había sido su favorito, el piloto mencionó la actuación del venezolano.

Tanto Sheyla Rojas, Nicola Porcella y Choca Madros se sorprendieron de la respuesta de Mario Hart. “Les va a sorprender mi respuesta, pero la máscara estuvo muy buena”, mencionó el también reggaetonero. “Hay que ser objetivos y (a Krayg Peña) le salió bien” reconoció el esposo de Korina Rivadeneira.

Mario Hart habla bien de Krayg Peña (Video: América Tv)

Mario Hart también habló de su regreso a Esto es Guerra. “¿Regresar? Claro que sí me gustaría. No sé cuándo se pueda dar el momento. Me gustaría regresar y llegar como fueron las cosas antes de que me retirara. Llegar con mi esposa”, dijo Mario Hart.



