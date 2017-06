Mario Irivarren también da su versión de la ruptura con Ivana Yturbe [VIDEO]

El participante de Esto es Guerra, Mario Irivarren también habló sobre el fin de su relación con Ivana Yturbe. La modelo se presentó en Combate contando que está soltera y así sorprendió a aquellos que no sabían que su relación con el guerrero había terminado.

Desde Esto es Guerra, Mario Irivarren dio algunos detalles de su ruptura. En declaraciones a América Espectáculos mencionó que “fue una decisión tomada por ambos” y que no era reciente. Aclaró que “ha transcurrido un tiempo prudente en el que es correcto hacerlo (el final) público. Ivana Yturbe y yo ya no somos pareja”.

Mario Irivarren quiso dejar en claro a los medios que no daría más detalles de su relación. También demostró, una vez más, que no quiere tener problemas o entrar en dimes y diretes con Ivana Yturbe u otra de sus ex enamoradas.

Mario Irivarren hizo hincapié en el tiempo que ha pasado desde la ruptura. Señaló que ha pasado suficiente tiempo como para estar seguros de que la decisión tomada.

Mario confirma fin de su relación con Ivana



