Michelle Soifer encaró a Erick Sabater en el detrás de cámaras y le dijo de todo [VIDEO]

Michelle Soifer fue sorprendida en Esto Es Guerra cuando se presentó Erick Sabater en el programa. La participante del reality puso cara de pocos amigos cuando el dominicano hizo su entrada y reveló que ambos habían mantenido conversaciones en Whatsapp.

Erick Sabater se puso más directo y manifestó que Michelle Soifer quizá estaba incómoda con lo que dijo porque quería ocultar estas cosas a su 'enamorado' Kevin Blow. Sin embargo, el dominicano nunca esperó esta respuesta de la 'solcito'.

"Yo no se a qué estás jugando, pero a lo que sea que estás jugando yo no quiero jugar. A mí ni me gusta ni me voy a prestar para estas cosas. Ese es un problema mío, es mi vida privada. Si yo la quiero compartir lo haré en mis redes sociales, pero mi intimidad no la voy a poner más en televisión", declaró Michelle Soifer retirándose del set.

Michelle Soifer la pasó mal por Erick Sabater en 'Esto es Guerra'.

Esta vez, América Espectáculos mostró el detrás de cámara de este intenso encuentro. Michelle Soifer esperó el corte comercial para enfrentar a Erick Sabater y reclamarle no solo por su presencia en el programa sino también por revelar que ambos habían mantenido comunicación

El dominicano tomaba en broma la actitud de Michelle Soifer, quien le reclamaba gritándole que hacía de todo el tema un circo al presentarse en Esto Es Guerra. Erick Sabater entonces vio que su expareja usaba el anillo de compromiso que le dio y a la vez usaba el aro que Kevin Blow le regaló.

Michelle Soifer no quiso entrar en más dimes y diretes con Erick Sabater y se retiró ante la vista del público. La participante de Esto Es Guerra no regresó al set y corre el riesgo de ser sentenciada en el programa.

Erick Sabater y Michelle Soifer detrás de cámara

