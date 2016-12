Nicola Porcella y el conmovedor llanto por la salud de su padre [VIDEO]

El guerrero Nicola Porcella no atraviesa por el momento más feliz pese a que su equipo de Esto es Guerra ganó la última temporada. El padre del capitán de los Guerreros tendrá que ser sometido a una delicada operación por un mal que aqueja su salud.

Durante la despedida de Esto Es Guerra, Nicola Porcella aprovechó para enviarle un mensaje de aliento a su padre pero no pudo evitar derramar un par de lágrimas.

"Quiero mandarle un saludo a mi papá. Sé que no está atravesando un buen momento de salud y tienen que operarlo. Es una persona excelente y estoy orgulloso de él. No tengo palabras para describirlo. Eres mi héroe y sé que vas a salir de eso. Te amo papá, sé que no te lo digo nunca pero te amo con todo mi corazón", dijo Nicola Porcella con voz quebrada.

El guerrero está confiado en que todo saldrá bien pues sabe que su papá también es una persona luchadora. "Mi papá es fortísimo y sé que tienen que hacerle una operación. Sé que va a salir bien"

Nicola Porcella preocupado por la salud de su padre.

La gran final de Esto Es Guerra se vivió el lunes 19 con un nuevo triunfo de los 'Guerreros'. Así terminó el programa de competencia en esta temporada 2016.

'Guerreros' y 'retadores' llegaron a una final de infarto, pues muchas sorpresas se dieron en las eliminaciones de la semana pasada, cuando participantes históricos tuvieron que despedirse de Esto Es Guerra.

Así fue el triunfo de Esto Es Guerra

