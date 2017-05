El fin de la relación entre Sheyla Rojas y Patricio Parodi está empezando causar sus primeros problemas y enfrentamientos entre los jóvenes. En el último programa de Esto es Guerra le preguntaron al participante si se acordaba de la letra de ‘Locos de amor’, canción que representaba su romance con la conductora de Estás en Todas.

Patricio Parodi se mostró más que incómodo cuando sonó la canción ‘Locos de amor’ durante una de las competencia de Esto es Guerra. Sus compañeros le pidieron que cante la canción, pero él no quiso coger el micro. Cuando Mario Irivarren se acercó a él, el ex de Sheyla Rojas dijo que no se la sabía.

Maria Pía Copello, conductora de Esto es Guerra se acercó a Patricio Parodi, pero este repitió que no se sabía la letra. Ella le preguntó si se había olvidado la letra, y él, con el rostro desencajado y las manos nerviosas, aseguró “de verdad, no me la sé”.

Patricio Parodi no sabe la letra de su canción con Sheyla Rojas

LA EXPAREJA

Sheyla Rojas y Patricio Parodi anunciaron que su romance había llegado a su fin en buenos términos. Semanas después, el chico reality fue involucrado con la actriz Flavia Laos. No se ha confirmado ni negado una relación.

Flavia Laos y Sheyla Rojas han iniciado una rivalidad entre los medios. La ‘quinceañera’ se refiere a alguien como ‘gallina vieja’ por lo que se pensó que era para la conductora de Estás en Todas.



