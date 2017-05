Rosángela Espinoza: "Michelle Soifer, ya fuiste" [VIDEO]

Rosángela Espinoza le pidió a Michelle Soifer que no critique su rendimiento dentro de la competencia de ‘Esto es guerra’, ya que ella hace tiempo dejó de ser una buena participante.



“Michelle opina como buena, como si fuera buena competidora... ya fuiste, Michelle, ya no eres el ‘Sol’ de antes, acéptalo, ahora eres más chistosa. Sus palabras me resbalan porque estoy bañada en aceite... acepto que no soy buena compitiendo, pero le estoy poniendo ganas, eso es lo más importante”, señaló Rosángela Espinoza.



Por su parte, Michelle Soifer dijo que si Rosángela Espinoza llega a la final, será con sus pompones, para que le haga barra a las ‘cobras’.

