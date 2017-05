¡Sheyla Rojas corazón! Mamá de Patricio Parodi ninguneó a Flavia Laos [VIDEO]

A Patricio Parodi, participante de Esto es Guerra, se le ha vinculado con diferentes chicas de la farándula desde que terminó su relación con Sheyla Rojas. La más mencionada ha sido Flavia Laos, quien corresponde a los coqueteos. Pero, ¿qué dice la mamá del atlético joven?

Nicola Porcella se atrevió a preguntarle a la mamá de Patricio Parodi sobre Flavia Laos, pero la respuesta y gesto de la señora Verónica Costa fue suficiente. “¿Flavia, qué Flavia? No la conozco. Yo no la conozco, a mí Patricio no me ha presentado a nadie desde que terminó contigo (Sheyla Rojas). A NADIE”, respondió a Estás en Todas.

Cabe recordar que Nicola Porcella estaba disfrazado de Sheyla Rojas y debía realizar todas las actividades que la rubia conductora de Estás en Todas realiza durante un día. Parte de su rutina es realizar ejercicios con la mamá de Patricio Parodi.

Mamá de Patricio no conoce a Flavia Laos

En más de una ocasión, la mamá de Patricio Parodi ha demostrado mantener una relación muy cercana con Sheyla Rojas. La señora Veróncia Costa, incluso, ha manifestado tenerle mucho cariño al hijo la conductora, el pequeño Antoñito.

¿PELEA ENTRE FLAVIA Y SHEYLA?

Flavia Laos decidió compartir una transmisión en vivo con todos sus seguidores. Pero entre lo mucho que pudo conversar con ellos se encontró una referencia extraña que hizo la actriz.

En el video, Flavia Laos dice 'gallina vieja' y se refiera a ella misma como 'carne fresca'. Minutos después, Sheyla Rojas publicó una foto en Instagram que parece una respuesta a la nueva amiga de Patricio Parodi.

