'Esto es Guerra': ¿Yahaira Plasencia abandona el programa? [VIDEO]

Yahaira Plasencia se hizo presente al inicio del último programa de 'Esto es Guerra'. La cantante manifestó que ella tiene todo el deseo que continuar en competencia y su familia siempre está con ella en todas sus decisiones.



"Mi familia se mostró preocupada por lo que me pasó. Todo es porque tengo mucho trabajo y no me alimento bien", manifestó Yahaira Plasencia en 'Esto es Guerra'.



María Pía Copello le dijo si sus palabras eran de despedida y Yahaira Plasencia manifestó que no. "Yo voy a continuar en competencia. Quiero demostrar y dar todo de mí", dijo Yahaira Plasencia.



Por su parte, Yaco Eskenazi y Nicola Porcella se manifestaron y mostraron todo su apoyo a Yahaira Plasencia. "Yo agradezco a todos lo que se preocuparon por mí el día de ayer", sentenció Yahaira Plasencia para retomar el reto de baile contra Rosángela Espinoza.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia tuvo una descompensación en plena competencia de baile contra Rosángela Espinoza. La reina del Totó tuvo que ser auxiliada por el equipo médico de 'Esto es Guerra'.



Yahaira Plasencia fue al programa sin almorzar y por eso tuvo tremendo inconveniente en 'Esto es Guerra'. "Los fines de semana trabajo demasiado...hago muchas cosas y voy a tratar de alimentarme bien para poder estar mejor", manifestó Yahaira Plasencia.



Por su parte Yahaira Plasencia quiso continuar en 'Esto es Guerra' pero los médicos del programa indicaron que era mejor que se retire por su bien.



"Esperemos que te recuperes pronto", le dijo María Pía Copello a Yahaira Plasencia para se calmara y pudiera tomar asiento y poder recuperarse bien. Por su parte, Rosángela Espinoza le manifestó todo su apoyo a Yajaira en 'Esto es Guerra'.