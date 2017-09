Esto es Guerra: Alejandra Baigorria como dibujante es una buena competidora xD [VIDEO]

La última edición de Esto es Guerra tuvo momentos muy jocosos y que fueron motivo para más de una carcajada. Uno de estos fue protagonizado por Alejandra Baigorria, quien demostró que dibujar no es su fuerte.



Y es que, como se vio en Esto es Guerra, la rubia trató que los demás miembros de Los leones adivinaran qué estaba haciendo en una tableta. Cuando le tocó el turno a Flavia Laos, Alejandra Baigorria debía dibujar a un tierno gato.



El resultado de los gráficos de la expareja de Mario Hart y Guty Carrera fue, a todas luces, algo que no dejaba precisar a la actriz qué era. La situación hizo que varios en Esto es Guerra no pudieran contener las risas.



Al final, Flavia Laos logró acertar qué era lo que estaba elaborando Alejandra Baigorria. "Un 'dos puntos'... Una mariposa... ¿qué es eso? Baigorria, por favor... Una carita feliz, una araña... ¡¡Un gato, un gato!!", dijo la joven.

Hay que mencionar que esta no fue la única situación que hizo reír a muchos en Esto es Guerra. Con Paloma Fiuza, Alejandra Baigorria tenía que hacer una moto.



La garota no lograba adivinar y todo se prestó para la alegría. "Es un audífono... Una bicicleta, caramba...", bramó Paloma Fiuza en Esto es Guerra cuando el tiempo estaba por agotarse para los chicos del cuadro amarillo.