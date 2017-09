Esto es Guerra: ¿Angie Arizaga engordó? ¿Qué pasó con 'la musa' de Nicola Porcella? [VIDEO]

La última edición de Esto es Guerra tuvo de todo: situaciones ásperas, respuestas incoherentes y hasta 'apariciones especiales'. Como se vio en el juego del pasamanos, que fue fustigado por Robotín, se dio una situación entre Nicola Porcella y ¿Angie Arizaga?



La escena, que duró algunos segundos, comenzó cuando una participante entró al set de Esto es Guerra con una ropa de baño turquesa. De piel negra y peluca rubia, Nicola Porcella no tardó en compararla con Angie Arizaga, su pareja.



"He venido a verte, pero tengo miedo (de cruzar el pasamanos)", fue lo que comentó la concursante, quien no se asemejaba un ápice con Angie Arizaga. En medio de las bromas, Nicola Porcella le deseó suerte a la joven.



"Mi amor, concentrada. Haz lo mejor que puedas", fue lo que dijo el líder de Las cobras mientras se escuchaban onomatopeyas de focas en Esto es Guerra. Para lástima de la morena, ella no logró pasar el reto.

CELOS

Por el lado de la Angie Arizaga 'original' conocemos que la relación que la 'Negrita' tiene con Nicola Porcella sigue muy fuerte. Según contó, ella no sentirá celos en las escenas románticas que su pareja tenga con Alondra García Miró en Te volveré a encontrar.



“Yo feliz de que siga creciendo. Ahora será el galán de una telenovela y la verdad, me alegra que continúe esforzándose. No hay por qué tener celos (por los besos), ya son cinco años de relación y hay confianza", manifestó Angie Arizaga.