'Esto es Guerra': Brenda Carvalho se enfrentó a las 'Cobras' por este reclamo [VIDEO]

Tenso momento se vivió en 'Esto es Guerra' este jueves cuando Brenda Carvalho se enfrentó a las 'Cobras' para defender los puntos obtenidos en una de las competencias de esta Pretemporada.

Es que la brasileña fue la triunfadora en uno de los retos que requerían usar solo la boca. Al sonar la campana los 'Leones' comenzaron a celebrar pero inmediatamente Nicola Porcella reclamó por una infracción que habría cometido Brenda Carvalho en este desafió de 'Esto es Guerra'.

Es que el capitán de las 'Cobras' acusó a Brenda Carvalho por supuestamente meter la mano en un momento de la competencia. La 'garota' acusó a Nicola de estar siguiendo todo lo que hace en 'Esto es Guerra' y explicó que como no podía ver por la pintura que tenía en la cara, tocó sin querer al buscar el taper que iba a utilizar.

Nicola Porcella le dijo que todo esto lo vio Facundo González y el argentino añadió "entonces yo también me voy a apoyar sin querer". Brenda Carvalho no se quedó callada ante este comentario en el set de 'Esto es Guerra'.

"Facu, yo te quiero un montón. No sé qué te ha pasado. yo te quise entregar una toalla detrás de cámaras porque no tenías. Te entregué la mía y decías que está mojada. Solo te quise apoyar un ratito, si no quieres recibir es un problema tuyo. Si estás con algún problema, resuelve tus problemas antes de venir a pelear conmigo. Yo no vengo para pelear, yo vengo para pasarla bien", declaró Brenda Carvalho en 'Esto es Guerra'.