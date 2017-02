Esto Es Guerra: Denuncian a exchico reality por atropellar a instructor de gimnasio [VIDEO]

Tema serio. Según una denuncia policial difundida en 'Cuéntamelo Todo', un exchico reality habría atropellado a un instructor de gimnasio llamado Juan Carlos Figueroa.

¿De quién se trata? Estamos hablando de un chico que perteneció a Esto Es Guerra y Combate y recientemente terminó su relación con Michela Elías.

Se trata de Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi. Según el parte policial, el hecho ocurrió el 26 de enero en San Borja. El auto del exchico reality habría impactado con la moto del instructor de gimnasio.

Juan Carlos Figueroa se habría llevado la peor parte y ahora se encuentra en Cuidados Intensivos por poli traumatismo y fracturas en varias partes del cuerpo. En redes sociales, varios amigos del instructor de gimnasio acusaron directamente a Ike Parodi.

Ante estas serias acusaciones, el hermano de Patricio Parodi salió al frente para negar todas las acusaciones y señalar que él no atropelló a nadie, sino que fue un accidente automovilístico.

"Todo es falso, yo no tengo ningún problema. Todo es falso. Están mintiendo. Han dicho que ha sido atropello y no ha sido eso, ha sido un accidente automovilístico donde él me impacta a mí pero como él está en moto se ha llevado una de las peores partes, como te digo ha sido un choque leve hasta que no se enteraron quién era, no me atacaban por redes sociales ni nada. Hasta que han empezado a atacar por las redes sociales por algo que no ha pasado", declaró Ike Parodi.

