'Esto es Guerra': Erick Sabater regresó y puso nerviosa a Michelle Soifer [VIDEO]

Michelle Soifer pasó por momentos incómodos este lunes en 'Esto es Guerra' al ver a Erick Sabater de regreso al reality de competencia pero solo de visita. El dominicano aprovechó y le mandó algunas indirectas a su ex, quien no se quedó callada.

Erick Sabater llegó junto a Sully Sáenz para participar en esta edición de 'Esto es Guerra'. El ex de Michelle Soifer no perdió tiempo le dio un fuerte abrazo ante la expectativa del resto de integrantes de 'Esto es Guerra'. Pero lo que parecía un encuentro amistoso terminó de forma muy diferente.

Lo primero que dijo Erick Sabater es que sigue en comunicación con Michelle Soifer, quien negó esto seguramente incómoda porque su presunta nueva pareja, Kevin Blow, hace ocasionales apariciones en 'Esto es Guerra'.

"Lo que pasa es que cuando me entero de alguna maldad que le quieren hacer, le advierto y también él me dice las cosas que se entera", respondió Michelle Soifer. Cuando Erick Sabater negó esto último, el 'Sol' le preguntó que "quién quiere saber todo esto".

Erick Sabater se puso más directo y que Michelle Soifer quizá quiere ocultar estas cosas a su 'enamorado'. Segundos después se atrevería a calificar a Kevin Blow como su 'empleado'.

"Yo no se a qué estás jugando, pero a lo que sea que estás jugando yo no quiero jugar", respondió Michelle Soifer con cara de pocos amigos. "A mí ni me gusta ni me voy a prestar para estas cosas... Ese es un problema mío, es mi vida privada. Si yo la quiero compartir lo haré en mis redes sociales, pero mi intimidad no la voy a poner más en televisión", sentenció la integrante de 'Esto es Guerra'.