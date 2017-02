Esto es Guerra: Facundo González fue 'troleado' por algo que no habías notado [VIDEO]

Como parte del segundo día de presentaciones en la temporada de verano de Esto es Guerra, el estudio recibió a varios de los competidores que darán todo de sí para que sus equipos se hagan con la victoria. Uno de ellos el argentino Facundo González.



Tal como se vio en Esto es Guerra, el gaucho salió luciendo una apretada tanga, siendo blanco de las miradas de no pocas asistentes al reality show. "Facundo (González)... Todos han venido renovados", expresó María Pía Copello.



Los compañeros del argentino, quien blanco de una de las bromas de Damián y El Toyo en Esto es Guerra, no tardaron en molestarlo. Ellos dijeron que las piernas que lució Facundo González no servían para modelar en la pasarela preparada en el reality.



Lo curioso es que el gaucho supo cómo desviar la atención de muchos en Esto es Guerra hablando de Krayg Peña, Korina Rivadeneira y Mario Hart. Al final todos terminando riendo por lo que indicaba Facundo González.

