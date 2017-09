Esto es Guerra: ¿Flavia Laos conoce bien los gustos de Patricio Parodi? [VIDEO]

Patricio Parodi voló a tierras panameñas y participó en la versión local de Esto es Guerra, donde conoció a la guapa Génesis Arjona. Todo indica que 'Pato' congenió casi a la perfección con la chica, algo que ameritó una consulta a Flavia Laos.



En la última edición de Esto es Guerra Perú, la joven fue consultada al respecto. Fue así que no pocos quedaron sorprendidos con las declaraciones de Flavia Laos sobre Patricio Parodi.



"Es una chica simpática, pero creo que no es el tipo de Patricio Parodi (...) Bueno le gustan las rubias", indició Flavia Laos en Esto es Guerra. Luego de ello, la 'quinceañera' vio una foto en la que el fornido aparece brindando con Arjona.



"Me sorprende bastante (...) No creo que Patricio Parodi esté solo con ella", manifestó Flavia Laos, agregando que los dos deben estar alzando sus vasos para celebrar la buena amistad que han cosechado en corto tiempo.

FLORES

Como se vio en Esto es Guerra, el tema no quedó allí. Y es que Patricio Parodi obsequió unas flores a Génesis Arjona, asunto que no le habría cuadrado del todo a Flavia Laos.



"Si él le da flores a sus amigas, espero que, cuando regrese, me traiga flores", manifestó la modelo. ¿Acaso el reclamo será respondido por Patricio Parodi?