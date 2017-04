'Esto es Guerra': Gino Pesaressi fue eliminado 'para siempre' del programa [VIDEO]

Gino Pesaressi se despidió de 'Esto es Guerra'. El habitual competidor del reality de América Televisión no logró superar en votos a Alejandra Baigorria, con quien cayó en la sentencia. La diferencia de otras ocasiones es que se anunció que quien saliera lo haría para 'siempre'.

Tras repartirse los votos en 6 a 6, la decisión final quedó en manos de Mari Hart, El 'chato' tuvo que tomarse unos minutos para asumir la responsabilidad y con algunas palabras de Gino Pesaressi y Alejandra Baigorria previamente en el set de 'Esto es Guerra'.

Finalmente, Mario Hart se colocó detrás de la columna de Alejandra Baigorria y consumando así la salida de Gino Pesaressi de 'Esto es Guerra'. Sin embargo, unos momentos después se reveló un detalle que explicaría este retiro 'definitivo' del popular 'guerrero histórico'.

"Todo el equipo sabe lo mucho que me he querido quedar hasta la final, lamentablemente mi cuerpo no me lo permite, tengo que ver un tema bastante delicado con mi salud", declaró Gino Pesaressi en su despedida, dando así a entender el por qué de esta drástica decisión en 'Esto es Guerra'.