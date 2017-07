Esto es Guerra: No reconocerás a Hugo García disfrazado como... [VIDEO]

La más reciente edición de Esto es Guerra estuvo llena de baile y transformaciones. Una de las más destacadas fue la que hizo Hugo García, quien se metió en la piel de Will Smith e hizo la coreografía del tema 'Men In Black'.



Desde el inicio, como se pudo ver en Esto es Guerra, el fornido dejó asombrado al público. Los que estaban en el set del programa gritaron cuando vieron cómo Hugo García se posaba en el centro del escenario para bailar como Will Smith.



El jurado de Esto es Guerra estaba conformado por La Chola Chabuca y el cómico Fernando Armas, los cuales permanecieron callados mientras Hugo García hacía su presentación.



"Él es Will Smith, no hay nada que hacer", fue lo que mencionó María Pía Copello cuando terminó la participación de Hugo García en este segmento de Esto es Guerra.