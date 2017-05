Esto es Guerra: Hugo García se estrena en el mundo del reggaetón con 'Recordar' [VIDEO]

Hugo García ha probado ser un hombre de muchos talentos. Y es que el participante de Esto es Guerra no solo ha demostrado su inteligencia en las pruebas de cultura general del reality sino que ahora busca conquistar otros terrenos artísticos.



En la más reciente edición de Esto es Guerra, Hugo García se estrenó como cantante de reggaetón e interpretó su tema musical ‘Recordar’, poniendo a bailar a sus compañeros y al público asistente poco antes del final del reality.



Hugo García parece no descansar tras su regreso a Esto es Guerra. "Me eliminaron de un programa para el que trabaje 3 años. Di todo de mí en las competencias, no tuve ningún mal comportamiento", fue lo que había dicho el ‘guerrero’.



Hugo García - Recordar (Cover Audio)

Como se recuerda, Hugo García fue eliminado de Esto es Guerra el pasado 21 de febrero. El popular ‘Baby Hugo’ se fue furioso del set de grabación e incluso no pudo evitar el llanto ante una decisión que le pareció totalmente injusta.

