Esto es Guerra: Hugo García lloró porque no estará en la final [VIDEOS]

El término de la temporada actual de Esto es Guerra está a la vuelta de la esquina, algo que es muy especial para los participantes del reality. Es por ello que no extrañó que Hugo García, uno de los fornidos 'importados' de Combate, se mostrara muy triste porque no podrá estar en la cita debido a una lesión.



Esta desazón hizo que, como se vio en Esto es Guerra, llorara de una forma muy sentida. Apoyado en unas muletas, el amigo de Patricio Parodi explicó cómo va evolucionando este impasse.



"Yo pensé que era más leve (...) por mala suerte pisé mal y parece que me he roto el ligamento cruzado. No es algo tan rápido de curar, es algo que lleva rehabilitación (...) No baja de un mes o dos meses", sostuvo Hugo García en Esto es Guerra.

Ante las lágrimas del joven, Mario Irivarren tomó la palabra y así darle más fuerzas a Hugo García. El también ahora miembro de Esto es Guerra recordó la vez que sufrió una grave lesión en uno de los juegos de Combate.



Hay que mencionar que la última entrega de la temporada de Esto es Guerra saldrá al aire este lunes 19 de diciembre y se espera que los participantes se luzcan con sus mejores presentaciones.

