Esto es Guerra: Korina Rivadeneira se emocionó al hablar de su padre [VIDEO]

El matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira tomó por sorpresa a todos. Las fotos del casamiento, cuestionado por haberse realizado en Huaral, se convirtieron en virales en pocas horas debido a la gran cantidad de fanáticos que los siguen en Esto es Guerra.



En la última edición del reality se vio cómo Mario Hart y Korina Rivadeneira eran entrevistados para que revelen algunos detalles de la unión que será la más comentada de todo el año. Fue así que se descubrió que no todo color de rosa para la venezolana.



Korina Rivadeneira dejó ver la tristeza por la ausencia de su padre en su matrimonio con Mario Hart, algo que se reflejó en unas sentidas palabras.



"Yo lo amo mucho y me dio mucho dolor que no haya estado en ese momento, pero yo sé que cuando me case por la Iglesia, él va a estar definitivamente", señaló Korina Rivadeneira en Esto es Guerra.



Hay que mencionar que la joven agregó que traerá a Perú a su padre cuando le sea posible. Cuando pronunció estas palabras, Korina Rivadeneira no pudo evitar emocionarse.

