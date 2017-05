'Esto es Guerra': Krayg Peña se negó a entrar al set para decidir la eliminación [VIDEO]

Krayg Peña sigue generando polémica. Ayer se retiró sin decir nada del set de 'Esto es Guerra' para no tener que dar el voto final para la eliminación entre su ex Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria. Todos esperaban que las cosas volvieran a estar en orden hoy, pero ocurrió algo más bochornoso.

Krayg Peña llegó en moto cuando ya había comenzado la edición de este martes de 'Esto es Guerra' ante la expectativa de sus compañeros sobre lo que haría tras dejarlos en medio de la eliminación.

Tras ponerse su uniforme, Krayg Peña se quedó todo el resto del programa encerrado en su camarín y cuando se dispuso todo para definir las cosas entre Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria, el 'veneco' se negó a ir al set de 'Esto es Guerra'.

Un integrante de la producción de 'Esto es Guerra' lo buscó al camarín para resolver de una vez por todas la eliminación y Krayg Peña no quiso moverse ni con la amenaza de ser separado del programa por su actitud. "Es difícil para mí, por una lado está el equipo y por otro lo que yo quiero", repetía más de una vez el venezolano.

"Si quieren eliminarme por eso que me eliminen, yo no voy a votar, no lo voy a hacer, no es fácil", dijo Krayg Peña, resistiéndose a salir en 'Esto es Guerra'.