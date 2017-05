Esto es Guerra: Michelle Soifer bailó ‘Pelotero a la bola’ pero jamás se imaginó que le dirían TODO esto [VIDEO]

Michelle Soifer no se ‘hace bolas’ y toma con buen humor todas las bromas de sus compañeros de Esto es Guerra relacionadas a su peso. Y eso lo pudimos comprobar en la más reciente edición del reality en la que, disfrazados de animales de la granja, tenían que demostrar sus dotes de baile.



Michelle Soifer bailó el tema ‘Pelotero a la bola’ junto al resto de sus compañeros pero lo que llamó la atención es que cada vez que la canción decía la ‘bola’ todos los integrantes de Esto es Guerra que participaban de la competencia señalaban a la ‘guerrera’, quien solo atinaba a realizar poses y muecas graciosas.



Pero no solo sus compañeros la ponían al centro sino también los conductores de Esto es Guerra. “¡Ay Dios mío, pobre bola!”, se le oyó decir a Mathías Brivio, desatando las risas de María Pía Copello mientras Michelle Soifer continuaba moviéndose por la pista de baile con su botarga de animal de la granja.



Pero, ¿esto es una señal de que a Michelle Soifer le hacen bullying? La misma ‘guerrera’ respondió a los cuestionamientos por las constantes burlas que le hacen sus compañeros de Esto es Guerra por su peso, que incluso se ha vuelto una broma recurrente de la producción del reality que la viste de 'cerdita'.



¿Qué dijo Michelle Soifer al respecto? La guerrera menciona que no siente que le hagan bullying y asegura que nunca se ofende de los chistes que sus compañeros de Esto es Guerra le hacen por su peso, ya que –según menciona– si en algún momento ella decide adelgazar, será por convicción y no por obligación.



Michelle Soifer bailó 'Pelotero a la bola' disfrazada (otra vez) de cerdita pero jamás se imaginó que le harían esto

