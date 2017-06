Esto es Guerra: ¿Michelle Soifer no tiene el apoyo de sus compañeros? ¿Acaso no la quieren? [VIDEO]

La última edición de Esto es Guerra comenzó con muchas tensiones. Y es que Michelle Soifer dio un mensaje muy fuerte a propósito su ausencia en los retos en el reality de América Televisión, situación que se dio luego de que Erick Sabater estuviera con ella ‘nariz con nariz’.



"Valoro mi trabajo, pero más me valoro yo", fue lo que dijo Michelle Soifer durante este discurso, el cual continuó en Esto es Guerra por varios minutos. Pero esto no fue todo, ya que la otrora cantante de cumbia sostuvo que no tiene apoyo por parte de sus compañeros de elenco.



Después de esto, Michelle Soifer entró al set de Esto es Guerra y se colocó, junto a Erick Sabater, en el centro del escenario. Allí, la joven reiteró que la supuesta falta de respaldo viene desde hace algún tiempo y que no se dio por el beso de su expareja.

Fue así que Michelle Soifer dejó entrever que tenía intenciones de dejar, por lo menos un tiempo, Esto es Guerra. Ella llamó a esto como 'respiro'. Además, ella agregó que no desea que Erick Sabater sea sancionado.



Erick Sabater fue destinado a Los Leones, pero Michelle Soifer tuvo la oportunidad de elegir a qué cuadro pertenecería. Como se vio en Esto es Guerra, ella escogió estar en el elenco amarillo.