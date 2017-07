'Esto es Guerra': Michelle Soifer 'arrochó' a Erick Sabater con esta respuesta [VIDEO]

Michelle Soifer tuvo una reacción nada amable con su ex Erick Sabater cuando debía resolver uno de los retos de 'Esto es Guerra' este lunes. Es que la también cantante se olvidó de los gusto que tenía el dominicano cuando eran pareja.

Erick Sabater tenía que hacer que sus compañeros de los 'Leones' digan qué objeto estaba frente a ellos. Cuando le tocó el turno a Michelle Soifer, el dominicano observaba un rico maracuyá y trató de advertirle sobre ello con diversas pistas en 'Esto es Guerra'.

"¿Un jugo que me gusta mucho a mí?", dijo Erick Sabater ante las sonrisas cómplices de Mathías Brivio. Sin embargo, Michelle Soifer se hizo la disimulada y mirándolo feo respondió: "Discúlpame, no me acuerdo". Esto provocó risas en el set de 'Esto es Guerra'.

Tras varios segundos, Michelle Soifer logró adivinar qué fruta era, pero el incidente no dejó de ser comentado por los seguidores de ella y Erick Sabater, quienes vuelven a verse como integrantes de 'Esto es Guerra' en esta temporada.