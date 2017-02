Esto es Guerra: Michelle Soifer ya sufre por sobrepeso y este video te lo demostrará

El sobrepeso que tiene Michelle Soifer es más que notorio, pero pocas veces se había visto qué problemas le puede traer esto en su desempeño físico. En la última edición de Esto es Guerra, la joven tuvo algunos retrasos en uno de los juegos debido a su mala condición.



En este reto, que la enfrentó contra Alejandra Baigorria, Michelle Soifer no pudo saltar en la mayoría de ocasiones. La joven fue 'vacilada' por Mathías Brivio, conductor de Esto es Guerra, por no cumplir con el desafío.



"Es que es difícil", fue lo que mencionó Michelle Soifer para justificar su alicaída presentación en Esto es Guerra. "Es que no puedo saltar, Mati", añadió poco después la expareja de Erick Sabater.

Hay que referir que Michelle Soifer vería como un problema serio su gordura, la cual es blanco de burlas en las redes sociales. "En realidad es un tema importante", mencionó la celebridad anteriormente.



Recientemente, Michelle Soifer subió a la balanza para así hacer conocer cuánto era lo que pesaba: 76 kilos. Esto sería producto del cariño al relajo y la buena comida, asunto que tendrá que mejorar si quiere volver a tener una figura delicada.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.