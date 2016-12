Esto es Guerra: Michelle Soifer dio respuesta 'hot' a una inocente pregunta [VIDEO]

Muchos fueron los apuros que pasó Michelle Soifer durante la última emisión de Esto es Guerra, programa que está por terminar su actual temporada. Y es que 'Michi' tuvo que sumergir parte de su cuerpo en agua helada para ganar un juego.



En un primer momento, Michelle Soifer trató de evitar concretar el reto en Esto es Guerra, pero no pudo hacer mucho para ello. Gritando desesperadamente, la morena debió contestar el cuestionario que le hizo María Pía Copello mientras sus piernas se congelaban.



Una de las preguntas fue cómo se le denomina a un grupo de aves que vuelan juntas, algo que Michelle Soifer no pudo contestar hasta el final del tiempo límite. Pero ello no significó que las tentativas respuestas que dio en Esto es Guerra fueses aburridas.

Quizá queriendo algo de calor para mitigar el frío de la bañera, Michelle Soifer dijo que ello se le dice orgía. Como se vio en Esto es Guerra, la joven sonrió por haber dicho tal cosa en lugar de bandada, nombre que se les da a las aves que están volando juntas.



Hay que mencionar que Esto es Guerra terminará próximamente su actual temporada. Esto ha hecho que varios de los participantes tengan que ser eliminados a lo largo de los días.

