'Esto es Guerra': Michelle Soifer y Rosángela Espinoza se pelearon así en el 'Afrontón' [VIDEO]

'Esto es Guerra' se llenó de ritmo este lunes con la realización del 'Afrontón', una nueva competición de baile que tuvo las esperadas polémicas entre los integrantes de las 'Cobras' y los 'Leones'. Al momento de las eliminaciones fueron Michelle Soifer y Rosángela Espinoza quienes se volvieron a enfrentar.

Resulta que durante la competencia, Rosángela Espinoza tuvo como compañero de baile a Alexis Descalzo. El nuevo integrante de 'Esto es Guerra' no logró convencer a 'Anonymous' y este decidió que no iban más. Esto molestó a la 'Reina de los Selfies' que arremetió contra sus rivales.

"No es justa mi eliminación. Patricio no baila festejo, Yaco menos y Nicola menos. Entonces, me deben el motivo por el que me están eliminando", dijo Rosángela Espinoza al verse descalificada tan pronto en el reto de 'Esto es Guerra'.

Ante estos reclamos, Michelle Soifer tomó la palabra y aprovechó para disparar fuerte contra la modelo otra vez: "Hijita, tú podrás bailar desde los ocho años pero te falta carisma".

Rosángela Espinoza la reto a bailar con ella, pero Michelle Soifer no quiso. Ante esto, fueron Patricio Parodi y Alexis Descalzo los que tuvieron el duelo aparte, pero esto solo confirmó la eliminación del segundo en 'Esto es Guerra'.