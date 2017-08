Esto es Guerra: ¿Michelle Soifer amenazó con golpear a Rosángela Espinoza? [VIDEO]

Rosángela Espinoza fue la gran protagonista de la última edición de Esto es Guerra. Ello no solo por el intercambio de palabras que tuvo con Yaco Eskenazi, sino por el momento amargo que pasó con Michelle Soifer.



Si bien las dos han tenido roces anteriormente, pocas veces las cosas han llegado al punto de ebullición en Esto es Guerra. En esta oportunidad todo pasó luego que se indicara que no se le iba a quitar el punto a Rosángela Espinoza por haber ganado el juego contra ‘Michi’.



Michelle Soifer y la 'ex' de Carloncho se midieron en una competencia en Esto es Guerra en la que tenían que pasar por unos aros. Rosángela Espinoza fue la que tocó la campana primero y de ahí se dirigió donde estaba la gruesita 'guerrera'.



En ese instante, Michelle Soifer le dio un leve golpe con el peluche que tenía en las manos. Las cosas se paralizaron en Esto es Guerra, haciendo que ambas chicas se pongan al centro del escenario.

AMENAZA

Cuando Rosángela Espinoza se fue saltando tras escuchar que no se iba a dar un castigo, Michelle Soifer intervino. "Lo que pasa es que sí hay falta de ambas (...) No debería valer ese punto (...) Si ella me busca, me va a encontrar. Hace rato que le estoy diciendo que me deje tranquila", sostuvo 'Michi' en Esto es Guerra.



Pero lo más fuerte vino después cuando la perdedora del desafío dijo una frase que podría dejar helado a cualquiera. "Yo voy a reaccionar contigo, Rosángela Espinoza. Y no te va a gustar", bramó Michelle Soifer en Esto es Guerra.



Algunos en las redes sociales dejaron notar su miedo por una posible pelea entre las dos chicas. Es más, debido a las palabras de Michelle Soifer algunos creen que ella podría agredir físicamente a Rosángela Espinoza.