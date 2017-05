'Esto es Guerra': Michelle Soifer y Rosángela Espinoza tuvieron fuerte discusión [VIDEO]

La sentencia entre Michelle Soifer y Korina Rivadeneira no terminó sin que se desatara una discusión y en ella no participó la 'veneca'. Fue Rosángela Espinoza la que se enfrentó con la 'Leona' porque esta se molestó por el gesto que hizo al votar en su contra este marte en 'Esto es Guerra'.

Michelle Soifer puso cara de pocos amigos y criticó la actitud de Rosángela Espinoza en la edición anterior pues hizo una especie de celebración al votar a favor de Korina Rivadeneira. La modelo trató de decirle que no fue su intención burlarse y que su elección fue por la consigna del equipo de las 'Cobras' de 'Esto es Guerra'.

Sin embargo, esto no calmó a Michelle Soifer, quien insistió en criticar a Rosángela Espinoza hasta hacerla estallar de indignación en el set de 'Esto es Guerra'. La 'Reina de los Selfies' la acusó de ser soberbia y de mandar a sus seguidores a insultarla por redes sociales.

"A mí si me parece raro que te haya salvado la web porque yo no creo que tengas muchos fans, pero bueno pues, así por obra de magia te salvaron a ti", le dijo Michelle Soifer, quien dijo que no era soberbia sino que estaba orgullosa de todo lo que ha logrado en 'Esto es Guerra'.

Tres esta discusión, Michelle Soifer terminó salvada con el voto de Krayg Peña. Korina Rivadeneira se fue de 'Esto es Guerra' derramando muchas lágrimas y recibiendo el apoyo de su esposo Mario Hart, quien previamente votó a su favor.