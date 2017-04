Esto es Guerra: Michelle Soifer le dijo esto a Rosángela Espinoza y la dejó calladita [VIDEO]

Michelle Soifer tuvo una jornada muy activa en Esto es Guerra y no solo por su participación en el bailetón, sino también por el duelo de hip hop en el que se enfrentó a la voluptuosa Rosángela Espinoza. ¡De infarto!



En este las dos chicas se dijeron de todo, en medio de las risas de los demás integrantes de Esto es Guerra. Michelle Soifer tomó como batuta la fama de llorona de Rosángela Espinoza, quien respondió aludiendo a los escándalos que no han sido pocos en la vida de 'Michi'.



La expareja de Erick Sabater no se guardó ante esta afrenta y le recordó su fallido romance con Carloncho, motivando las risas de los chicos de Esto es Guerra. Pero fue otra cosa que le dio de lleno a Rosángela Espinoza la que hizo que todos se llevaran las manos a la boca de asombro.



Michelle Soifer le 'propuso' la exnovia de Carloncho vestirla, asunto que la modelo no aceptó y trató de responder, saliéndole el tiro por la culata. "No muchas gracias. Es que la verdad, yo soy talla S", dijo Rosángela Espinoza en obvia referencia al evidente sobrepeso de 'Michi'.



Lo que ella no previó es que Michelle Soifer le respondería ágilmente. "S de simplona, serás", fue lo que le dispararon a Rosángela Espinoza, dejándola muda en el acto.

