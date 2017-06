Esto es Guerra: Michelle Soifer defendió a Rosángela Espinoza (y de yapa la 'troleó') [VIDEO]

Los seguidores de Esto es Guerra podrían haber quedado impactados por una situación que parecía imposible: Michelle Soifer defendió a la modelo Rosángela Espinoza, figura con la que tiene una rivalidad legendaria. ¿Qué? ¿Cómo así? Pues, no te preocupes, acá te lo decimos todito.



El tema nació durante la charada que se jugó en Esto es Guerra. En una intervención que tuvo Yaco Eskenazi, este acusó a Rosángela Espinoza de haber soplado la respuesta correcta.



Como se puede pensar, esto creó todo un debate en el reality de América Televisión.La expareja de Carloncho salió a pronunciarse ante el señalamiento hecho por la figura de Esto es Guerra, sin pensar que Michelle Soifer iba a apoyarla.

"Yo no he soplado, para nada", argumentó Rosángela Espinoza visiblemente incómoda. Casi de inmediato, Michelle Soifer tomó el micrófono para terminar su defensa con algo de humor.



"Ella (Rosángela Espinoza) siempre miente, pero hoy dijo la verdad", sostuvo 'Michi' ante sus compañeros de Esto es Guerra. La ‘Chica Selfie’ pareció no tomar en consideración que las palabras de Michelle Soifer iban con una segunda intención.