Esto es Guerra: Michelle Soifer te sorprenderá como el 'Zambo' Cavero [VIDEO]

Michelle Soifer volvió a dar que hablar en el más reciente programa de Esto es Guerra. No, ella no protagonizó un nuevo impasse con Rosángela Espinoza, sino que fue por un motivo completamente distinto y asombroso.



Como se pudo ver en el Esto es Guerra, Michelle Soifer se enfundó en la piel del fallecido cantante criollo 'Zambo’ Cavero. La joven lució muy similar al artista, algo que dejó entusiasmado al público en el set.



Las opiniones del jurado, que estaba compuesto por Katia Condos, la Chola Chabuca y Fernando Armas, fueron muy buenos para Michelle Soifer. En las redes sociales, las fans de la miembro de Esto es Guerra no dejaron de hablar sobre la performance de su ídolo.



Mientras que otros tomaron a la ligera el aspecto de Michelle Soifer y soltaron comentarios bromistas hacia la chica, quien ahora luce más gordita.