'Esto es Guerra': Nicola Porcella estalló contra Paloma Fiuza por eliminar a Krayg Peña [VIDEO]

Nicola Porcella se la guardó cuando Paloma Fiuza eliminó a Krayg Peña para salvar a Facundo González en la edición anterior de 'Esto es Guerra'. Pero el capitán histórico de las 'Cobras' se aguantó más y recriminó a su compañera por votar en contra del equipo.

"Miles de veces pasé por la misma situación y hemos tenido que eliminar a nuestras parejas. Teníamos toda la posibilidad de eliminar a un león, pero no tuvimos que eliminar a una cobra por tu culpa", dijo Nicola Porcella indignado con Paloma Fiuza en 'Esto es Guerra'.

Michelle Soifer trató de salir en defensa de Paloma Fiuza diciendo que los votos son individuales y que tenía el derecho a elegir como quiso. Nicola Porcella no quiso escuchar y dijo que tenía un equipo y todas las 'Cobras' decidieron ayudar a Krayg Peña en la eliminación de 'Esto es Guerra'.

Pot su parte, Paloma Fiuza trató de explicarse ante Nicola Porcella y todos sus compañeros y seguidores de equipo en 'Esto es Guerra' diciendo que Facundo González quiería estar mucho en la final y no podía seguir sin no estaba él. "Fue una situación súper complicada... quiero pedir disculpas a todas las 'Cobras'... quiero que me entiendan porque estaba mi corazón de por medio", declaró.