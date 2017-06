Esto es Guerra: Nicola Porcella y Rafael Cardozo pusieron el 'ají' al programa con esta discusión [VIDEO]

La última edición de Esto es Guerra estuvo más picante que un rocoto debido a la designación de los integrantes del reality a uno de los equipos. La situación tuvo como protagonistas a Rafael Cardozo y, sobre todo, Nicola Porcella.



El asunto comenzó cuando la voz del Tribunal llamó al frente a Cachaza y Angie Arizaga para así derivarlas a uno de los cuadros presentes en Esto es Guerra. La cara de las chicas no fue la mejor de todas.



Tras un breve suspenso se mencionó que Cachaza iba a formar parte de Las Cobras. "Chúpate esa mandarina y pásate la pepa de pasadita", le dijo Mathías Brivio a Rafael Cardozo. El brasileño no ocultó su malestar por esta decisión.



"Espero que no den regalitos para Nicola Porcella", comentó Rafael Cardozo, agregando que el líder del elenco turquesa no había cumplido el reto de altura. El tema incomodó al integrante de Las Cobras.



Pero el tema se salió de las manos. Y es que Nicola Porcella la emprendió contra el Tribunal de Esto es Guerra por separar a propósito a la gente.

SIGUE EL PLEITO

Luego de este impasse, como se vio en Esto es Guerra, siguió el tema con Angie Arizaga, quien todavía no era destinada a uno de los equipos. Fue así que, tras un breve intercambio de palabras con Rafael Cardozo, Nicola Porcella fue nuevamente el centro de atención.



Y es que la voz del Tribunal expresó que él no había hecho todo lo posible para que la 'Negrita' sea mandada a Las Cobras sin escalas. "Si por un juego me vas a decir que no me esfuerzo, aquí está", respondió Nicola Porcella sacándose la banda de Las Cobras.



Al final, luego de tantas vueltas, Angie Arizaga fue enviada a Las Cobras para felicidad de su pareja. Por su parte, Rafael Cardozo mostró enfado por lo ocurrido.