Esto es Guerra: Nicola Porcella pide la eliminación de Rosángela Espinoza y ella reacciona así [VIDEO]

Rosángela Espinoza pasó por un momento amargo en la última edición de Esto es Guerra. Y es que la joven, que tuvo una relación con el conocido conductor Carloncho, y Nicola Porcella tuvieron un cruce de palabras moderado.



Todo comenzó durante uno de los juegos de Esto es Guerra. Nicola Porcella, líder de Las cobras, pidió la eliminación de Rosángela Espinoza tras recibir sus críticas por su desenvolvimiento en el mencionado reto.



"Como habrás podido ver, la señorita Rosángela Espinoza se quejó hace unos minutos de mi performance en este juego... Creo que es el momento de eliminarla", indicó Nicola Porcella a Mathías Brivio sobre la modelo.



FURIA

Tal como se podría esperar, la joven no se quedó callada y le respondió al 'guerrero'. "Si no te sale (el juego), a mí no me sale... Pero, bueno así es. ¿Eres capitán o no?", dijo Rosángela Espinoza.



El roce entre ambas figuras de Esto es Guerra parecía que iba a llegar más lejos, pero el tema se cortó. ¿Acaso las cosas se pondrán más duras entre Nicola Porcella y Rosángela Espinoza en el futuro? Habrá que esperar.

Por ahora tenemos material para pensar que sí. Y es que, a fines de agosto, Rosángela Espinoza se quejó en una entrevista con Estás en todas y soltó todo lo que tenía guardado sobre su situación en Esto es Guerra.



"Siempre están pendientes de mí. Si me equivoco, me chancan", sostuvo Rosángela Espinoza en esa oportunidad. Luego de ello vino su despacho contra Nicola Porcella.



"Yo acepté la nota porque ibas a venir. Si venía Nicola Porcella... No hay forma. Todavía le falta. Él se cree conductor", indicó Rosángela Espinoza al referido espacio.