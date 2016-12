Esto es Guerra: Paloma Fiuza fue eliminada antes del término de la temporada [VIDEO]

La gran final de temporada de Esto es Guerra está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual se tienen que depurar a los participantes y así contar con los que van a estar en esta última batalla. En la eliminación de la última edición, Paloma Fiuza fue la que seleccionada para dar un paso al costado.



Disputándose el puesto con Korina Rivadeneira voto a voto, la brasileña no pudo juntar la cantidad adecuada para así vencer a su rival de turno. Durante todo este trámite en Esto es Guerra, Paloma Fiuza recibió el apoyo de Facundo González.



Con besos y abrazos, el argentino trató de darle más fuerzas a Paloma Fiuza, quien lucía deprimida por la votación. Todo indica que la garota ya sentía que iba a salir de Esto es Guerra para no estar en el término de la temporada.

Fue Mario Hart quien le dio la estocada final a Paloma Fiuza, quien no pudo evitar llorar al ver cómo el piloto prefería que la venezolana se quede en Esto es Guerra. Cuando todo pasó, las caras de los concursantes no pudieron ocultar su tristeza.



"Gracias por la oportunidad. Me encanta estar aquí y, bueno, yo voy a extrañar muchísimo el equipo y vamos con todo a la final", dijo Paloma Fiuza entre sollozos en Esto es Guerra.

