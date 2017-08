Esto es Guerra: Paloma Fiuza se molestó con la producción por esto [VIDEO]

Paloma Fiuza volvió a tener un impasse en el programa Esto es Guerra mientras competía en uno de los retos, el cual la enfrentó a Melissa Loza. Durante 'Si lo sabes, salta', las dos chicas tuvieron que pasar por unos obstáculos para tocar la campana si conocían la respuesta a la pregunta.



Tal como se vio en Esto es Guerra, Paloma Fiuza logró superar a su rival y acertó la respuesta a la interrogante planteada. Las cosas debieron acabar bien para ella, pero no fue así.



Y es que la producción canceló el juego que había tenido Paloma Fiuza con Melissa Loza en Esto es Guerra, haciendo que la brasileña se molestara. Además, los integrantes de los equipos de Los leones y Las cobras tuvieron un breve roce.



Finalmente, Paloma Fiuza se retiró del escenario principal de Esto es Guerra ante la negativa de la producción en sus afirmaciones. Como si fuera poco, Facundo González también se llevó un disgusto ya que fue culpado por Patricio Parodi de haber 'soplado' la respuesta a la garota.

Tal como detalló el portal de América, Paloma Fiuza hace poco protagonizó un momento difícil en Esto es Guerra cuando Patricio Parodi y Alejandra Baigorria se coronaron como los mejores de la temporada.



"Decepcionada con todo, no quiero hablar ahora pues estoy molesta y triste. Vengo entrenando hace mucho y creo que lo hicimos todo bien y busqué en toda la caja. Me parece mucha casualidad que haya encontrado, me parece que le dijeron (a Alejandra) donde estaba la bandera", dijo Paloma Fiuza en esa oportunidad.