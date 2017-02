Esto Es Guerra: Participantes le hicieron la ley del hielo a Krayg Peña por Mario Hart [VIDEO]

¡Para no creerlo! Imágenes del detrás de cámaras de Esto Es Guerra mostraron cuando los participantes del reality de América Televisión ignoraron a Krayg Peña, el nuevo jale de la temporada de verano.

Según contó Alejandra Baigorria, Todos los chicos reality se encontraban reunidos con Mario Hart a un lado del set, mientras que Krayg Peña estaba solo en el otro extremo. Al ver esta situación, la 'gringa de Gamarra' se acercó al venezolano y se pusieron a conversar.

"Lo veía solito porque todos los chicos estaban apartados, lo habían dejado solo ahí parado. Entonces yo me acerqué y le conversé y le dije: '¿Cómo te sientes?' y me dijo: 'Yo vengo a trabajar y a competir. Si no me quieren hablar, no me importa", comentó Alejandra Baigorria en 'En Boca de Todos'.

¿Por qué los guerreros tuvieron esta actitud ante la llegada de Krayg Peña? Según contó Mario Hart, varios de los chicos reality son sus amigos y se identifican con él.

"Tengo un gran grupo de buenos amigos acá y yo ellos están

identificados conmigo", comentó Mario Hart. Pero eso no fue todo lo que dijo el guerrero. "Si (Krayg y Alejandra están en Los Leones) Normal. Hay que respetar al capitán"

El día miércoles se rumoreó que Mario Hart no seguiría en Esto Es Guerra por su incomodidad al tener a Krayg Peña y Alejandra Baigorria en el reality de competencia. Sin embargo, él mismo aclaró que continuará en el programa.

